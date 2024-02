Le spedizioni dei Samsung Galaxy S24 stanno subendo alcuni ritardi inaspettati. L’aspetto delle consegne dei nuovi top di gamma è tutto da esaminare ma, di certo, si associa ad un grande successo per la fase dei preordini dei telefoni top di gamma in questa prima parte di anno.

Fino alla settimana scorsa, tutti i potenziali clienti dei Samsung Galaxy S24 hanno potuto beneficiare di speciali condizioni di vendita dei nuovi device nella fase antecedente al lancio commerciale (ad esempio la possibilità di ottenere un modello con taglio di memoria raddoppiato al costo di quello con la metà dello storage). Tutte le funzioni AI dei telefoni nuovi di zecca hanno di certo fatto da volano ai modelli e in moltissimi paesi del mondo si parla anche del 50% di ordini in più degli S24 rispetto agli S23 (ad esempio in Olanda). Per quanto per l’Italia non si abbiano ancora dati esatti, il successo della gamma è comprovato dai tempi più lunghi di spedizione delle nuove ammiraglie ai clienti.

Chi ha ordinato il suo Samsung Galaxy S24 negli ultimi giorni di gennaio sul sito Samsung sta ricevendo, nelle ultimissime ore, una mail nella quale si parla di consegna ritardata dei telefoni per metà febbraio. La missiva fa esplicitamente riferimento al grande successo commerciale dei telefoni grazie alle numerose richieste degli acquirenti. Questa speciale condizione dovrebbe dunque far nascere la necessità di attendere più del previsto per ricevere il proprio nuovo gioiellino hi-tech a casa. Resta una speranza suffragata da lacune testimonianze di persone che pure hanno ricevuto il messaggio appena citato nella loro casella di posta elettronica. Nonostante l’annuncio del ritardo, alcuni clienti in effetti si sono visti poi recapitare il proprio telefono in tempi più rapidi. Probabilmente nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara ma è indubbio che anche la divisione italiana di Samsung fa i conti con una cospicua richiesta dei nuovi modelli di ammiraglia.

