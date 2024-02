Il mondo dello spettacolo e dello sport è in lutto per la morte di Carl Weathers. Ex difensore di football americano, con un trascorso in NFL, è diventato attore di successo ricoprendo ruoli che hanno fatto la storia di cinema e televisione, come quello di Apollo Creed in Rocky. Ha recitato al fianco di Arnold Schwarzenegger in Predator e ha preso parte alla serie TV The Mandalorian, del franchise di Star Wars, su Disney+.

Secondo quanto comunicato dalla famiglia, l’attore “è morto in pace nel sonno” all’età di 76 anni.

È stato un essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni Il messaggio della famiglia

Il ruolo che gli ha dato la notorietà è stato sicuramente quello del campione del mondo di pugilato nella saga di Rocky, con Sylvester Stallone. Un personaggio indelebile, il cui eco risuona ancora nella serie di film Creed, giunto al quarto capitolo, in cui Michael B. Jordan interpreta suo figlio.

Ha lavorato tanto anche in televisione, recitando in maniera più o meno occasionale, in serie di successo, come:

E.R. – Medici in prima linea

The Shield

Starsky & Hutch

Chicago Fire

Law & Order – Unità vittime speciali

In The Mandalorian, serie ancora in corso di produzione, è Greef Karga, ex magistrato e capo di una gilda di cacciatori di taglie che assume il Mandaloriano per localizzare il Bambino.

