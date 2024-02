In questo venerdì 2 febbraio, si registrano problemi Netatmo di connessione per i dispositivi del brand. Il marchio è molto diffuso in Europa e anche in Italia per le sue soluzioni di smart home ma, proprio oggi, mostra evidenti malfunzionamenti che inibiscono l’esperienza d’uso di tanti device intelligenti presenti nelle case.

Cosa succede più esattamente? I problemi Netatmo odierni sono principalmente legati al login ai dispositivi smart presenti nelle abitazioni. Numerose sono le testimonianze di chi non riesce ad utilizzarli come al solito, proprio perché l’autenticazione con il proprio profilo personale non va a buon fine, pure considerando molteplici tentativi in questa direzione.

La conferma dei problemi Netatmo giunge dalla pagina di supporto tecnico del brand proprio in questa prima mattinata del 2 febbraio. Come da feedback ufficiale, è confermato il malfunzionamento di molteplici servizi non disponibili attualmente. Lo staff è al lavoro per risolvere al più presto le anomalie ma purtroppo non sono stati forniti dei tempi esatti per il ritorno alla normalità di ogni funzione. Ad ogni modo, andando più nello specifico, ciò che è in down al momento sono le applicazioni e il controllo da remoto di ogni device. La buona notizia è che, in goni caso, il controllo manuale e la registrazione dei dati continuano a funzionare regolarmente. Dunque tutti i dati registrati torneranno ad essere disponibili nelle applicazioni quando la situazione tornerà alla normalità. Per finire, ogni aspetto dei servizi dovrebbe essere ripristinato in maniera automatica, senza l’ulteriore intervento degli utenti finali.

Aggiornamento 9:50 – Le anomalie persistono in questa mattinata per i dispositivi a marchio Netatmo. Per il momento, non sono sopraggiunti nuovi feedback ufficiali sulla risoluzione dei problemi correnti. Evidentemente, gli interventi tecnici prenderanno ancora del tempo in questa mattinata.

