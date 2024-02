Il nome e il volto di John Travolta sono indissolubilmente legati al cinema di Hollywood, al quale l’attore ha dato lustro vestendo i panni di personaggi memorabili che oggi fanno parte della memoria collettiva. Tony Manero, Vincent Vega, e poi? Chi è John Travolta?

Chi è John Travolta

Nato a Englewood (New Jersey) nel 1954, John Joseph Travolta – questo il nome di battesimo completo – è attore, ballerino e aviatore. Figlio di Salvatore Travolta (di Godrano, Palermo) e Helen Cecilia Burke, sin da piccolo John Joseph si distingue come intrattenitore in occasione delle riunioni di famiglia. Sua madre lo iscrive a un corso di tip tap e così si aprono le porte per i primi musical di quartiere.

Dopo alcuni spettacoli a Broadway entra a far parte della compagnia itinerante che porta il musical Grease in giro per gli Stati Uniti. Il suo talento diviene sempre più noto, così – sempre incoraggiato dalla famiglia – Travolta frequenta una scuola di recitazione a New York. Tra il 1975 e il 1976 la sua carriera inizia a decollare: è uno dei protagonisti del telefilm I Ragazzi del Sabato Sera e interpreta Billy Nolan nel capolavoro Carrie – Lo Sguardo di Satana di Brian De Palma, trasposizione del romanzo Carrie di Stephen King.

Notato dal regista John Badham, nel 1977 arriva il successo con La Febbre Del Sabato Sera: il decollo bissa nel 1978 quando recita come protagonista nel lungometraggio Grease. Negli anni ’80 la sua carriera subisce una brusca frenata, ma nel 1990 fino al 1993 ritroverà il successo nella trilogia Senti Chi Parla e in Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Vita privata e aviazione

John Travolta nel 1976 ha sposato la collega Diana Hyland, morta un anno dopo per un tumore al seno. Nel 1991 ha sposato Kelly Preston, morta per la stessa malattia nel 2020.

L’attore è pilota di linea e possiede tre velivoli. Per questo nella sua residenza è presente una pista di decollo a suo uso esclusivo.

