Il 2 febbraio 2024 si celebra la Giornata dei calzini spaiati, un’occasione per parlare di accoglienza, solidarietà e integrazione. Nata dall’iniziativa della maestra Sabrina Flapp in una scuola elementare di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, in questo giorno i bambini indossano calze di colore diverso. Un modo per dare ai più piccoli un segnale visivo sull’importanza del tema della solidarietà e dell’inclusività.

La Giornata dei calzini spaiati si celebra ogni anno il primo venerdì del mese di febbraio.

Il tema dell’inclusività è trattato in tantissime serie televisive. Per l’occasione abbiamo provato a raccogliere 5 titoli che, in modi e con linguaggi diversi, affrontano gli argomenti di cui si discute nella Giornata dei calzini spaiati

Questo mondo non mi renderà cattivo – Netflix

La seconda serie basata sui fumetti di Zerocalcare affronta l’argomento dell’integrazione quando un centro di accoglienza di Rebibbia, a Roma, rischia di essere chiuso e i suoi ospiti cacciati da quelli che il protagonista, Zero, definisce Nazisti.

Sweet Tooth – Netflix

Le differenze raccontate in questa serie sono inventate, ma rappresentano una chiara metafora della società reale. In un futuro distopico, in cui l’umanità è stata profondamente segnata da una pandemia globale, nasce una nuova forma di bambini, considerati il frutto della piaga che ha trasformato il mondo, metà umani e metà animale, di diverse specie: gli ibridi. Il protagonista, un bimbo cervo, prova sulla sua pelle il pregiudizio, l’emarginazione e, successivamente, l’accoglienza.

Special – Netflix

Il protagonista di questa brillante serie appartiene a due minoranze molto discriminate dalla società contemporanea. Ryan O’Connell è infatti gay e disabile. Questo, però non gli impedisce di essere felice, di avere un lavoro e degli amici, nonostante una serie di episodi spiacevoli che gli capitano.

The Umbrella Academy – Netflix

La serie tratta dall’omonimo fumetto parla di sei ragazzi particolari adottati da un miliardario senza scrupoli che li alleva come supereroi. Una volta cresciuti, questi “fratellastri”, mostrano diverse disfunzioni caratteriali, dovute proprio alle loro particolarità. La storia affronta argomenti come alcolismo, tossicodipendenza, integrazione.

Little America – Amazon TV+

Una serie antologica che racconta il tema dell’immigrazione negli Stati Uniti attraverso le storie di uomini e donne con trascorsi diversi che vivono in modo personale il tema dell’integrazione sociale e culturale.

