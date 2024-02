Sebbene l’hardware della fotocamera della serie Samsung Galaxy S24 non sia cambiato molto rispetto alla generazione precedente di telefoni di punta, i modelli 2024 apportano numerosi miglioramenti al software, all’elaborazione delle immagini ed all’intelligenza artificiale. Una nuova funzionalità disponibile esclusivamente per il Samsung Galaxy S24 è il monitoraggio audio. Tale opzione di monitoraggio audio non è mai stata pubblicizzata dal colosso di Seul, né all’Unpacked 2024, né nei comunicati stampa, ma è un aspetto da considerare. Il monitoraggio audio consente agli utenti che registrano video di indirizzare l’audio catturato dai microfoni del telefono alle cuffie o agli altoparlanti Bluetooth, HDMI o USB collegati.

Come riportato da “SamMobile“, questa nuova funzionalità di monitoraggio audio può essere estremamente utile per gli utenti Samsung Galaxy S24 che desiderano monitorare i livelli audio mentre registrano video. In sostanza, con il monitoraggio audio, potete connettere le vostre Galaxy Buds (o altri dispositivi audio) al telefono e ascoltare meglio l’audio che il device rileva durante la registrazione dei video. Il monitoraggio audio è quasi nascosto come funzionalità di Camera Assistant. Per abilitarlo, aprite l’app Fotocamera, andate su “Impostazioni” e toccate “Assistente Fotocamera“. Fatto questo, non dovrete fare altro che attivare l’interruttore “Monitoraggio audio” per godere della funzionalità, di cui magari nemmeno eravate ancora a conoscenza fino a pochi minuti fa (in questo caso, ci fa piacere avervela segnalata).

Naturalmente, potete anche abilitare questa funzione aprendo direttamente l’app Camera Assistant. Se state cercando di acquistare un Samsung Galaxy S24 e un paio di Galaxy Buds, assicuratevi di controllare le offerte in bundle nel negozio Samsung online. In alcuni mercati, il produttore asiatico offre sconti sui dispositivi indossabili se li acquistate insieme all’ultimo telefono di punta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

