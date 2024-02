La stagione sciistica di questo 2024 non è delle migliori per le poche precipitazioni e l’app bollettino neve Skiinfo potrebbe tornare molto utile per organizzare qualche giorno in montagna con la famiglia e qualche amico. Proprio per tenere sotto controllo la reale situazione del manto nevoso presso una destinazione di proprio interesse, uno strumento da installare sul proprio telefono come quello appena citato risulta molto funzionale e semplice.

Funzionamento

L’app Skiinfo Meteo & Neve è la versione mobile del portale Skiinfo.it specializzato nell’aggiornamento costante di bollettini neve. Esattamente come per la versione web, sono assicurate le informazioni relative a 2000 stazioni sciistiche nel mondo. Lo stesso strumento beneficia dei contenuti di circa 3000 webcam, così come della condivisione di contenuti come foto e video da parte di altri visitatori e turisti sulle montagne.

L’app bollettino neve Skiinfo è disponibile al download gratuito sul Play Store per gli Android e sull’App Store Apple per gli iPhone e iPad. L’applicazione non richiede una registrazione ma alcune autorizzazioni come quella per l’accesso alla posizione dell’utente attraverso il GPS. Proprio questo consenso è fondamentale per ottenere quasi in automatico le informazioni delle stazioni sciistiche più vicine. Attraverso la scheda Preferiti contrassegnata da una stella, è possibile cercare e indicare le località di proprio interesse, così da tenere sempre sotto controllo la loro situazione neve. La sezione che riguarda proprio la singola stazione presenta numerosissime informazioni utili. Tra queste c’è il dato relativo ai centimetri di neve caduti nelle ultime ore, quelli attualmente al suolo, le previsioni per le prossime ore e giorni, dunque anche il numero e la tipologia di impianti di risalita aperti. Proprio per le località preferite, si possono ricevere anche degli alert in tempo reale relativi a nuove nevicate e altre condizioni.

L’app in esame risulta essere un valido strumento informativo anche grazie al contributo degli utenti che la utilizzano. Questi ultimi possono condividere foto e video direttamente dalle stazioni, per fornire a chiunque dettagli effettivi sulle condizioni del tempo. Altra sezione utile è quella che fornisce a chiunque le mappe relative alle piste sciistiche presenti sulle montagne più note e frequentate. Ogni cartina può essere scaricata e dunque utilizzata anche in caso di mancanza di rete.

Usabilità

L’app bollettino neve Skiinfo presenta poche voci nel menù principale. Ogni scheda, come raccontato, è densa di contenuti: la navigazione tra questi ultimi è molto fluida. L’interfaccia grafica dello strumento è semplice ed essenziale: lo strumento non presenta neanche annunci pubblicitari fastidiosi.

In ultima battuta, va solo sottolineato qualche bug dell’applicazione, soprattutto dopo i recenti aggiornamenti. Lo strumento, a volte, si arresta improvvisamente: nulla che non si possa risolvere con un riavvio. Occhio infine ai consumi della batteria quando l’app è in uso. L’autorizzazione alla localizzazione con il GPS consente di ottenere informazioni in tempo reale ma, allo stesso tempo, comporta un dispendio non trascurabile di energia.