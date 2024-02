Se foste intenzionati ad acquistare un nuovo smartwatch in grado di monitorare anche diversi parametri relativi alla vostra salute, vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon all’incredibile offerta dello Xiaomi Redmi Watch 3. Il dispositivo, grazie a un super sconto del 32%, sarà vostro al prezzo di soli 89 euro (invece di 129,99 euro di listino) e colore nero. Il wearable è spedito dall’e-commerce, ma venduto da terzi, la consegna è senza costi aggiuntivi, e l’eventuale reso è gratuito. Andiamo subito a vedere le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Lo Xiaomi Redmi Watch 3, grazie anche alle dimensioni di 42.6×36.6x10mm ed al peso di 37gr. , il display AMOLED always-on da 1,75 pollici con una risoluzione 450 x 390 pixel (341ppi) e 600nits (peak) è particolarmente contenuto e dunque consente un buon utilizzo. Il device presenta un telaio in plastica ed è resistente a 5ATM di pressione statica, in modo da poterlo indossare anche durante il nuoto. Il sistema operativo è Proprietary OS; la memoria non è espandibile con microSD. Quanto all’autonomia, lo smartwatch integra una batteria Li-Ion da 289mAh non removibile a lunga durata con 12 giorni di autonomia e carica magnetica.

Offerta Xiaomi Redmi Watch 3, Display AMOLED HD 1.75", Telefonate Bluetooth,... Display AMOLED da 1.75", con modalità always-on display, per...

Tracciamento della salute con misurazione del livello di saturazione...

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 tiene traccia della salute con misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e monitoraggio del battito cardiaco ovunque e in qualsiasi momento; inoltre, con 121 modalità fitness, potrete monitorare la vostra resa durante lo sport. L’indossabile è dotato anche di altri sensori come l’accelerometro, l’heart rate, la bussola digitale ed il giroscopio. Quanto alla connettività, il dispositivo offre Bluetooth 5.2, con cui potete ricevere e rispondere alle telefonate, NFC, sistema multiplo GPS autonomo con cui sono supportati cinque sistemi di tracciamento garantendo un monitoraggio più preciso della posizione, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

