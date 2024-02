La richiesta del report account WhatsApp è una funzione forse non nota a tutti ma davvero molto utile. In conformità con la normativa GDPR, questa feature è stata introdotta nel 2018 con un unico scopo: dare agli utenti uno strumento utile per avere consapevolezza di tutte le proprie informazioni abbinate al profilo del servizio e le relative impostazioni associate, per una loro più consapevole gestione. Tuttavia, a tutela della privacy di ognuno, proprio il report non ha mai contenuto nessuno dei messaggi scambiati con altri utenti. Ora, sebbene questo plus finora non è stato mai automatico dovrebbe diventarlo ben presto.

Nella beta Android 2.24.3.30 ora a disposizione per i tester sul Play Store, è ora presente una novità nella schermata per la richiesta del report account WhatsApp. Accanto alla possibilità di chiedere manualmente questo file a proprio discrezione e ogni qual volta si voglia, è stata introdotta anche una nuova voce. Quest’ultima, se attivata, consente di ottenere automaticamente i report con cadenza mensile, senza che si proceda ad alcuna specifica operazione a distanza di tempo. Lo specifico aggiornamento a cui stanno lavorando gli sviluppatori tornerà di certo molto utile a chi vorrà approfittarne. In effetti questa funzione potrebbe finire nel dimenticatoio se non automatizzata e se ne perderebbero i benefici.

Il noto informatore WABetaInfo per ora ha scovato la corrente novità per i report degli account WhatsApp soltanto per la versione Android del servizio di messaggistica. La mancanza della stessa sperimentazione anche sugli iPhone non deve destare preoccupazioni. I test per le implementazioni nel servizio procedono quasi sempre di pari passo e, una volta completati dagli esperti, generano release ufficiali in tempi abbastanza ravvicinati sia sull’App Store Apple che sul Play Store di Google. Non ci resta che attendere che i lavori finiscano, con un possibile disponibilità del plus nella primavera inoltrata.

