Una nuova truffa Netflix sta spopolando sulle caselle mail di tanti italiani. La nota piattaforma di contenuti, suo malgrado, è al centro di un tentativo di raggiro di cyber criminali davvero ben organizzati. In effetti, proprio in questi giorni, pure tanti abbonati al servizio stanno ricevendo una missiva solo all’apparenza ufficiale e davvero tanto pericolosa.

Il testo del messaggio è visibile anche nell’immagine di apertura articolo. In soldoni, l’utente viene allertato della scadenza del suo abbonamento alla piattaforma. L’invito non è relativo al suo rinnovo diretto, semmai all’attivazione di una promozione particolare. In qualità di utente partecipante ad un presunto programma fedeltà, ecco che la vittima di turno avrebbe diritto ad ottenere 90 giorni di contenuti del tutto gratuiti. I 3 mesi di Netflix senza alcun costo sono (naturalmente) solo una bufala. Per meglio dire, dietro l’operazione suggerita si nasconde un raggiro web molto pericoloso, di seguito spiegato.

Cadendo nella trappola della nuova truffa Netflix si rischia grosso. Provando ad attivare i fantomatici 90 giorni di abbonamento gratis verranno richiesti i dati relativi alla carta di credito o di debito degli utenti. Questi dati estremamente sensibili finiranno nelle mani dei criminali del web per essere usati per scopi per nulla leciti. Le nuove vittime potrebbero subire ammanchi di somme non autorizzate dai loro conti bancari, ancora essere il bersaglio di nuove campagne di spam sempre più aggressive.

L’unico modo per proteggersi anche da quest’ultima truffa Netflix resta quello di non dare seguito alla mail ricevuta. Non esiste alcun programma fedeltà della piattaforma e dunque neanche la possibilità di ottenere 3 mesi di abbonamento gratuito. Tutte le missive in arrivo su posta elettronica ma anche SMS o messaggi WhatsApp che millantano occasioni di questo tipo sono da evitare in ogni modo per mantenere le proprie finanze al sicuro in ogni momento.

