Scoppiano le polemiche sullo youtuber Matteo Di Pietro: appresa la notizia del patteggiamento a 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale aggravato, sulla vicenda sono intervenute le forze politiche (Matteo Salvini tra queste) ma anche l’Associazione Vittime Incidenti Stradali (AVISL) nella persona del presidente Domenico Musicco.

Polemiche sullo youtuber Matteo Di Pietro

Come già detto, tra le polemiche sullo youtuber Matteo Di Pietro troviamo il commento di Matteo Salvini, che attraverso i suoi canali social scrive: “Una riforma della giustizia è quantomai necessaria”, e ancora, in un secondo post scrive: “Non è giusto!”.

Più articolato il pensiero dell’avvocato Domenico Musicco, presidente dell’Associazione Vittime Incidenti Stradali, riportato sia su Roma Today che sul sito ufficiale AVISL.it, condiviso sulla pagina Facebook dell’associazione. Brevemente, secondo Musicco la pena inflitta a Matteo Di Pietro è una “pena irrisoria”, in quanto si tratterebbe di un caso in cui sarebbero presenti “tutte le aggravanti” dal momento che lo youtuber viaggiava ad un velocità “quattro volte superiore al consentito in una zona 30”.

Ancora, secondo Musicco “così non si fa giustizia per la famiglia del bambino ucciso”.

Il patteggiamento: perché Matteo Di Pietro non andrà in carcere

Perché Matteo Di Pietro non andrà in carcere? Lo ha spiegato all’Ansa Matteo Melandri, l’avvocato della famiglia della piccola vittima:

“Ha patteggiato una pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Il che significa che a Di Pietro resterebbero da scontare circa 3 anni e 6 mesi, un periodo di tempo inferiore alla soglia di quattro anni, che consente la richiesta di affidamento”.

Perché? Melandri spiega che “quando diventa definitiva una pena detentiva inferiore ai quattro anni di reclusione, l’ordine di esecuzione è automaticamente sospeso“. Va precisato che Matteo Di Pietro è incensurato e non ha mai violato la misura cautelare degli arresti domiciliari, per questo motivo si parla di attenuanti generiche.

