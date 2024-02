All’inizio di oggi, abbiamo riferito che il colosso di Seul potrebbe portare una versione più economica del Samsung Galaxy Z Fold 6 entro la fine dell’anno insieme al normale Z Fold 6 ed allo Z Flip 6. Quali miglioramenti porterà il produttore asiatico con la versione normale del Samsung Galaxy Z Fold 6? Vedremo lo schermo di copertura più ampio che tanti utenti hanno richiesto?

Come riportato da “SamMobile“, Samsung Electronics ha depositato due giorni fa un nuovo brevetto relativo ai telefoni pieghevoli (US 11.889.006 B2) presso l’USPTO (Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti). Questo brevetto documenta una tecnologia di progettazione di smartphone pieghevoli che potrebbe rendere i dispositivi più sottili rispetto ai telefoni della serie Z Fold di Samsung dell’attuale generazione. Inoltre, il brevetto rivela un corpo più esteso, che accoglie uno schermo di copertura ed uno schermo interno pieghevole più ampi. Il dispositivo presentato nel documento di brevetto è più curvo del Samsung Galaxy Z Fold 5.

Il documento di richiesta di brevetto di Samsung Electronics rivela uno smartphone pieghevole più sottile, più largo e più curvo. Sono stati mostrati anche diversi componenti, tra cui viti, molle e ingranaggi utilizzati nella cerniera. Sebbene la maggior parte dei brevetti non arrivi mai ad un vero prodotto finale, ci sono buone probabilità che questo design venga effettivamente utilizzato nei futuri smartphone Samsung. Molti utenti e potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Z Fold richiedono un telefono con uno schermo più ampio, un corpo più sottile, una batteria più grande e una S Pen integrata. Sembra che l’azienda asiatica stia lavorando su molte di queste funzionalità, tra cui il corpo più ampio e lo schermo di copertura, come mostrato nel nuovo brevetto. Alcuni rapporti hanno affermato che il colosso di Seul apporterà un cambiamento al design con il Samsung Galaxy Z Fold 6 e probabilmente presenterà uno schermo più ampio. Il produttore sudcoreano ha anche registrato il termine Ironflex, che si riferisce ad un nuovo schermo OLED flessibile che può essere utilizzato in telefoni, tablet e monitor pieghevoli. Resta da vedere se l’azienda asiatica porterà o meno uno slot S Pen integrato nel Samsung Galaxy Z Fold 6. Il colosso di Seul ha lottato per raggiungere il suo obiettivo di vendere 10 milioni di telefoni pieghevoli ogni anno, quindi quest’anno potrebbe lanciare uno Z Fold più economico (probabilmente chiamato Samsung Galaxy Z Fold 6 FE) per raggiungere il suo obiettivo di vendita.

