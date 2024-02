John Travolta a Sanremo 2024, tra gli ospiti attesi al Teatro Ariston di Sanremo nel corso della settimana festivaliera. Non solo Russel Crowe: Amadeus punta in alto e arruola John Travolta dopo il no di Sinner.

Lo annuncia Davide Maggio in anteprima giovedì 1 febbraio. L’annuncio:

“Non solo Russel Crowe. Amadeus ha scelto un nuovo ospite internazionale pescando nuovamente dalla vecchia Hollywood che fu. E DavideMaggio.it è in grado di anticiparvelo. Al Festival di Sanremo 2024 ci sarà John Travolta. L’attore, volto di pellicole cult come Grease e La Febbre del Sabato Sera, è pronto a calcare il palco dell’Ariston”.

L’attore, noto in modo particolare per aver interpretato Grease e La febbre del sabato sera, sarà al Teatro Ariston, ospite di Sanremo 2024. E non è un’edizione qualunque per l’attore americano: coincide infatti con quella del suo 70esimo compleanno. Quale migliore occasione per festeggiare in territorio italiano, di fronte al mare della Riviera ligure?

Al tg1 arriva poi l’annuncio ufficiale di Amadeus, direttamente dalla galleria del Teatro Ariston di Sanremo, dove si trova già per le prove che precedono la kermesse. Il direttore artistico e conduttore del Festival conferma che mercoledì 7 febbraio, nella seconda serata sanremese, ci sarà proprio John Travolta.