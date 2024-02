Nei primi giorni successivi al day one di vendite per il Samsung Galaxy S24, alcuni utenti hanno messo in evidenza dei problemi relativi ad una specifica modalità di visione dello schermo dei top di gamma. In particolare, nel momento in cui si è optato per l’opzione colori vividi dei telefoni, il risultato ottenuto è stato abbastanza deludente.

Come ampiamente riportato in un precedente approfondimento, i nuovi Samsung Galaxy S24 non hanno mostrato particolari differenze tra una visualizzazione standard delle immagini a schermo e quella denominata “colori vividi”. La seconda, in particolare, sta restituendo delle nuance abbastanza sbiadite e non certo all’altezza di un vero e proprio top di gamma. Tra l’altro, in molti hanno notato come la stessa esperienza di visione sia decisamente migliore sui vecchi Samsung Galaxy S23 dell’anno scorso. Considerando gli sforzi del produttore nel migliorare ogni aspetto del telefono, da subito si è pensato ad un bug, una mancata ottimizzazione software. Ora, grazie ad un riscontro pubblico riportato da Forbes, abbiamo l’assoluta certezza che si sia proprio così.

Ebbene, i problemi allo schermo del Samsung Galaxy S24 per un’esperienza di visione niente affatto vivida sarebbero in procinto di essere superati. Dal feedback appena riportati, apprendiamo che il produttore è a conoscenza dell’anomalia ed è al lavoro per azzerarla. Il tutto, di certo, con un aggiornamento software che arriverà quanto prima. I top di gamma sono stati lanciati con la One UI 6.1 a bordo e la patch di sicurezza del mese di gennaio. Probabilmente, con una nuova release correttiva del mese di febbraio appena iniziato, ogni anomalia potrebbe essere superata. L’avvio della distribuzione del pacchetto potrebbe essere questione solo di pochi giorni, varrà la pena tenere sotto osservazione la disponibilità di notifiche per il download di nuovi rilasci ufficiali.

Continua a leggere su optimagazine.com