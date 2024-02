Mentre in Italia si traduce tutto in un dibattito politico – leggasi scontro – ecco l’appello di Morgan per Ilaria Salis. Per il momento dal mondo della musica regna il silenzio, ma Marco Castoldi ha rotto il sigillo per commentare la detenzione della cittadina brianzola detenuta nelle carceri di Budapest.

L’appello di Morgan per Ilaria Salis

Morgan ha pubblicato un video su Instagram per commentare il caso Ilaria Salis, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo per le condizioni in cui è stata condotta in tribunale. Castoldi invoca l’intervento del governo italiano e, sottilmente, punta il dito contro l’Ungheria.

Le sue parole:

“Il diritto di Ilaria è il diritto di Italia. Lo stato di diritto è un cardine della civiltà. Il rispetto del principio di innocenza fino a prova contraria è quello che chiediamo per Ilaria, oltre a condizioni di detenzione dignitose e non degradanti. Sono certo che il governo possa fare di tutto per ottenere dall’Ungheria che cessi la violazione dei diritti fondamentali di Ilaria, che sono i diritti di Italia”.

Non mancano le polemiche, tra chi accusa Morgan di dire “ca**ate” e chi tira in ballo il comunismo.

Il caso Ilaria Salis

L’11 febbraio 2023 Ilaria Salis si trovava a Budapest per partecipare a una manifestazione antifascista mentre nel capoluogo ungherese si celebrava il Giorno dell’Onore, un raduno di nostalgici di Adolf Hitler e del nazionalsocialismo.

Alcune ore dopo – ricostruisce Repubblica – Ilaria Salis fu fermata mentre viaggiava insieme ad altri due militanti antifascisti su un taxi. Secondo l’accusa, Ilaria Salis avrebbe partecipato a un pestaggio ai danni di due neonazisti. La 39enne ha negato le accuse e il 29 gennaio l’immagine dell’attivista che arriva incatenata nell’aula del tribunale hanno acceso il dibattito.

