Negli ultimi giorni, il nuovo Samsung Galaxy Fit 3 è apparso su diversi siti Web di certificazione; di recente, è stato trovato anche nell’elencato di certificazione SIRIM della Malesia e ancor prima sul sito Web di certificazione SDPPI dell’Indonesia e sul sito Web di certificazione BIS dell’India. Adesso, lo smartwatch è stato avvistato sul sito dell’azienda negli Emirati Arabi Uniti, che fornisce un’anteprima del prossimo fitness tracker dell’azienda asiatica. Tale rivelazione offre un quadro più preciso di ciò che possiamo aspettarci da questo nuovo dispositivo.

Le immagini trapelate mostrano il cinturino sportivo in silicone del Samsung Galaxy Fit 3 e sarà disponibile nelle opzioni di colori verde scuro e arancione. Questi cinturini sono realizzati in gomma farina flessibile e morbida, abbinando comfort e stile. Il wearable verrà fornito con un “pulsante di rilascio rapido del cinturino“. Inoltre, sarà anche presente un singolo pulsante sul lato destro per i controlli del menu. Il design risulterà pratico e facile da usare, con un pulsante di sgancio rapido che consentirà di cambiare facilmente i cinturini. Una semplice pressione del pulsante attiverà tale funzione, che permetterà agli utenti di cambiare il proprio look in pochi secondi. Le dimensioni del cinturino saranno di 93×9,5x24mm.

Il display del Samsung Galaxy Fit 3 sembra più grande rispetto al suo predecessore (1,1 pollici) e misura 1,61 pollici. Lo schermo più grande dovrebbe andare a migliorare l’interazione con l’utente, fornendo un’interfaccia più chiara e coinvolgente. Queste nuove immagini sul sito web di Samsung confermano le dimensioni del grande display. È possibile anche notare due nuovi punti sensore sul lato posteriore. Infine, la certificazione TUV Rheinland ha suggerito che lo smartwatch integrerà una batteria da 200mAh, che può durare tre settimane per ogni carica. Il dispositivo sarà lanciato presto sul mercato, anche se in precedenza era previsto il lancio al MWC 2024.

