Febbraio è un mese di grandi novità per gli appassionati di serie TV. La festa di San Valentino spinge le piattaforme di streaming ad annunciare in questo periodo diversi titoli romantici, o comunque che hanno l’amore come fil rouge. Anche chi non preferisce contenuti “sdolcinati” non ha motivo di annoiarsi, perché la varietà è davvero tanta.

Come ogni mese proviamo a individuare le 5 serie TV da non perdere nel prossimo mese. Prepariamoci, dunque, a scoprire le novità più intriganti in arrivo sulle piattaforme di streaming.

1 – Hacks – 15 febbraio su Netflix

Non è una novità in senso assoluto, perché questo dramedy con Jean Smart e Hannah Einbinder ha già debuttato nel 2021 negli Stati Uniti, ottenendo tra l’altro un ottimo riscontro di pubblico e critica. La serie, ambientata nel mondo degli stand-up comici, racconta la storia di due donne, diverse per età e carattere, le cui carriere, per una serie di motivi, sono in fase calante, ma si ritrovano a doversi unire per provare a tornare sulla cresta dell’onda.

2 – A Killer Paradox – 9 febbraio su Netflix

Questo thriller in otto episodi racconta la sfida tra un ragazzo che, coinvolto in un omicidio accidentale, diventa uno spietato serial killer, e un abile detective pronto a tutto pur di smascherarlo e arrestarlo. Una produzione sudcoreana che promette molta suspence e colpi di scena.

3 – A Bloody Lucky Day – 1° febbraio 2024 su Paramount+

Dalla Corea del Sud arriva anche questa serie in 10 episodi, ispirata a un webtoon di Aporia. Un tassista riceve una proposta irrinunciabile da un misterioso cliente, ovvero accompagnarlo in una città lontana in cambio di un altissimo compenso. La giornata fortunata cambia completamente quando l’autista scopre che il suo passeggero è in realtà un killer senza scrupoli che mieterà le sue vittime anche durante il loro tragitto insieme.

4 – The New Look – dal 14 febbraio su Apple TV+

Prodotta da Todd A. Kessler la serie racconta l’influenza che hanno avuto nel mondo della moda due dei maggiori stilisti del XX secolo, Christian Dior e Coco Chanel, interpretati rispettivamente da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche.

5 – Avatar: La leggenda di Aang – dal 14 febbraio su Netflix

Ispirata alla pluripremiata serie animata fantasy di Nickelodeon, è la storia di un ragazzo chiamato dal destino a ricoprire il ruolo del nuovo Avatar, col compito di riportare la pace tra le nazioni di Acqua, Terra, Fuoco e Aria, i cui popoli un tempo vivevano in pace e armonia, ma che ora sono tormentati da una terribile guerra.

