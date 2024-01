Tanti tifosi oggi si chiedono quando escono i biglietti di Frosinone-Roma, in merito alla sfida in programma domenica 18 febbraio alle 21. Il match dello Stirpe, considerando anche la vicinanza geografica tra queste due realtà, con ogni probabilità farà registrare l’ennesimo sold out di questa stagione, anche perché la squadra di Di Francesco dopo i 4 punti ottenuti contro Cagliari e Verona ha migliorato la propria situazione in classifica, affacciandosi con maggiore serenità ai big match che attendono il gruppo durante il mese di febbraio. Insomma, non ci sarà un posto libero allo Stirpe tra poco più di due settimane.

Proviamo a capire quando escono i biglietti di Frosinone-Roma: le ultime notizie sull’uscita

Del resto, le indicazioni trapelate di recente a proposito della sfida tra Frosinone e Milan, come osservato con il nostro ultimo articolo a tema, consentono di mettere a fuoco la situazione anche in vista di questo derby regionale. Del resto, anche la squadra di De Rossi è reduce da un paio di vittorie che hanno riacceso la lotta per un posto in Champions League, dopo le ultime settimane molto complicate vissute da José Mourinho sulla panchina romanista. Insomma, considerando anche la vicinanza geografica tra queste due realtà, è facile immaginare un sold out per il settore ospiti.

Dunque, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Frosinone-Roma, è probabile che l’appuntamento per la vendita libera dedicata ai sostenitori locali e per i tifosi giallorossi possa essere fissato solo nello scorcio iniziale della settimana antecedente alla sfida. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, visto che dopo la sfida contro il Milan potrebbe quantomeno arrivare un comunicato ufficiale utile per fare chiarezza nei confronti di coloro che dovranno organizzarsi per essere presenti allo stadio.

Insomma, qualche spunto ufficioso in più c’è già oggi su quando escono i biglietti di Frosinone-Roma.

