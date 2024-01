Le consegne Amazon con i droni in Italia arriveranno molto presto, già in questo 2024. La sperimentazione delle velocissime spedizioni è partita, nel recente passato, in paesi come gli Stati Uniti. Ora la nostra nazione, insieme con il Regno Unito, faranno da apripista in Europa per l’interessante novità lato consumatori finali.

In Italia, il colosso dell’e-commerce Amazon può contare su una rete logistica molto capillare. I centri di distribuzione sono 10, quelli di smistamento sono 3 mentre ben 37 sono i depositi. Questi ultimi sono presenti lungo la penisola, partendo da quello più nord ossia Trento, fino a quello più a sud ossia Catania. L’annuncio è quello relativo alle prossime consegne con i droni Prime Air, almeno in alcune località italiane (non meglio specificate, ma presumibilmente in grossi centri urbani nei pressi dei nodi di smistamento delle merci).

Ricevere le consegne Amazon con i droni anche in Italia dovrebbe significare ordinare il proprio pacco sul portale di vendita e riceverlo in giornata, nel giro di qualche ora, Naturalmente non tutti i prodotti potranno essere distribuiti con i droni e molto dipenderà dal loro ingombro e soprattutto dal peso. Intanto Amazon Italia ci tiene a sottolineare che la nuova modalità di spedizione comunque riguarderà un gran numero di prodotti, tra cui anche quelli proposti da 21.000 piccole e medie imprese, anche quelle incluse nella sezione Made in Italy. Questi ultimi aspetti, come l’impegno profuso verso la clientela italiana negli ultimi anni, sono stati sottolineati da Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

Per vedere i droni per le consegne Amazon sorvolare i cieli d’Italia potrebbe davvero essere questione di poco, solo qualche settimana. La sperimentazione nostrana di scena in questo 2024 anticiperà di certo la diffusione della nuova metodologia di consegna in tutto il mondo, a partire dal 2025.