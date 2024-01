Amazon ha esteso il periodo del reso fino al 31 gennaio 2024 per quanto riguarda gli acquisti natalizi, motivo per il quale oggi è l’ultimo giorno per decidere di rispedire al mittente le merci che non si ritengono all’altezza delle aspettative. Del resto, novembre è il mese in cui si inizia a pensare ai regali di Natale, approfittando anche di Black Friday e Cyber Monday.

Il periodo di reso, che generalmente ha una durata di 30 giorni, viene esteso per l’occasione a 90 giorni: oggi 31 gennaio è il termine ultimo per effettuare il reso di un qualsiasi articolo che non volete più, magari perché difettoso o semplicemente non conforme ai vostri gusti (può capitare di rendersi conto che quella specifica cosa che non vi occorra più). In altri termini, avete fino alle 00 di oggi 31 gennaio per mandare indietro il prodotto che non ritenete più il caso di conservare. Per avviare la procedura di reso, basterà recarsi negli ordini effettuati, selezionare quello relativo all’articolo da restituire e cliccare su “Restituisci articoli”. Se non trovate questa opzione, significa che il periodo utile per effettuare il reso è scaduto e che non è più possibile mandare indietro l’articolo. In ogni caso, sappiate che se si tratta di acquisti portati a termine a partire da novembre scorso, non dovreste avere problemi a restituire i prodotti in questione.

Diversamente, potrete procedere alla restituzione senza problemi, esplicitando la motivazione per cui avete deciso di restituire il prodotto, scegliendo tra le varie opzioni disponibili ed aggiungendo, se volete, un’ulteriore spiegazione personale per motivare la vostra decisione. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com