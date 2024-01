Nome: Salvatore

Cognome: Calogero

Anno di nascita: 1974

Città: Messina

Piattaforme: TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Il Pupillo

Nato Salvatore Calogero, della sua vita privata si sa ben poco. Negli anni Salvatore si è reso noto sui social come Il Pupillo, un nickname accompagnato dal numero 74 che potrebbe indicare il suo anno di nascita.

Salvatore Calogero è famoso per aver portato sui social le sue personali tecniche di autodifesa. Nei suoi video su TikTok, infatti, Il Pupillo insegna ai follower come difendersi dalle aggressioni. Sul web compaiono spesso le sue foto a torso nudo nelle quali documenta i suoi esercizi e i suoi tutorial. Iconica è l’immagine in cui vediamo il suo tatuaggio sulla schiena con la scritta: “Alla fine moriremo tutti”, uno slogan che nella sua bio si completa con queste parole: “Tutto in relax e senza stress, perché alla fine moriremo tutti”.

Salvatore divulga i suoi contenuti con un taglio ironico, chiamando “zalli” i potenziali aggressori e dialogando con i suoi fan come se tutti facessero parte di un esercito di guerrieri, e il termine “guerriero“ viene usato dai suoi stessi follower quando si rivolgono a lui.

L’incidente della fontana del Nettuno

Nel 2023 Salvatore Calogero è balzato al centro delle cronache locali per aver girato un video nella fontana del Nettuno di Messina. Ironicamente, Il Pupillo spiegava come difendersi dal dio del mare, ma per farlo si era tuffato all’interno della fontana.

Per questo motivo la polizia locale lo aveva sanzionato. Nel gennaio 2024 è stata diffusa la notizia della sua morte, ma le cronache locali e nazionali non hanno portato riscontri. L’unica fonte è stata il profilo TikTok dello stesso creator, dove è stato comunicato che i funerali si terrebbero giovedì 1 febbraio. Secondo il portale Il CineManiaco qualcuno avrebbe chiesto addirittura di girare un film sulla sua vita. Si invita, tuttavia, alla cautela.

