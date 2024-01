In quest’ultimissima parte di gennaio, giungono notizie non certo positive sui prossimi iPhone 16. A diffonderle è il noto analista Ming-Chi Kuo che pone l’accento su due mancate evoluzioni dei prossimi melafonini di questo autunno 2024. Le riflessioni riguardano il design dei telefoni così come le tanto attese funzioni AI.

Il primo aspetto sostanziale messo in luce da Kuo è che gli iPhone 16 non avranno sostanziali modifiche nel design rispetto agli attuali iPhone 15. Tra l’altro non è prevista, neanche per quest’anno, l’introduzione di un qualsiasi dispositivo pieghevole: si conferma ancora un ritardo molto importante verso i competitor (in primis Samsung) avanti anni luce sulla specifica tecnologia, giunta alla sua quinta generazione. Le cattive notizie non finiscono qui: chi si aspetta l’introduzione di funzioni AI sui prossimi melafonini, alla stregua di quelle di scena ora sui Samsung Galaxy S24, dovrebbe rimanere molto deluso. Come più volte riportato da diverse fonti, solo l’assistente Siri potrebbe avere qualche funzionalità in più grazie all’integrazione di opzioni di intelligenza artificiale.

Insomma, l’iPhone 16 non dovrebbe rappresentare una grossa rivoluzione rispetto al passato. Proprio Kuo ipotizza che, per il corrente 2024, le spedizione di nuovi melafonini potrebbero diminuire perché non trainate da cambiamenti sostanziali. L’unico elemento interessante finora confermato sembrerebbe essere un nuovo pulsante “cattura” per le azioni relative ai video. Il tasto dovrebbe rispondere sia alla pressione che al tocco. Gli utenti potrebbero ingrandire e rimpicciolire l’app Fotocamera scorrendo verso sinistra e destra sul pulsante o ancora mettere a fuoco con una leggera pressione sulla sezione e infine avviare una registrazione video premendo ancora più forte.

L’unica modifica al design concessa agli iPhone 16 dovrebbe essere la presenza di display più grandi almeno per le varianti Pro e Pro Max, Le diagonali dovrebbero essere, rispettivamente, da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici (attualmente invece iPhone 15 Pro e Pro Max hanno pannelli da 6,1 pollici e 6,7 pollici). Vedremo nei prossimi mesi quanti di questi rumor saranno confermati oppure no.

