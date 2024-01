Direttamente dalla Tailandia arriva su Netflix una nuova commedia romantica e surreale. Parliamo di Ready, Set, Love, miniserie in 6 episodi diretta da Yanyong Kuruangkura.

In un mondo alle prese con la diminuzione della popolazione maschile, una donna di modeste origini diventa una concorrente in un gioco di incontri sponsorizzato dal governo. Sinossi ufficiale Netflix

La serie è ambientate in una realtà parallela in cui il numero delle donne che vivono sulla Terra supera di gran lunga quello degli uomini. Per questo motivo viene lanciata una gara in cui le partecipanti devono sfidarsi tra loro per provare a conquistare un uomo. Non tutto però va secondo i piani, con i sentimenti sempre pronti a scombussolare i programmi degli organizzatori e il regolare svolgimento della competizione.

Gli interpreti principali, che compongono il cast di questa interessante produzione sono:

Blue Pongtiwat Tangwancharoen – Sun

Belle Kemisara Paladesh – “Day” Darika Chokwithee

Lilly Apichaya Thongkham

Man Trisanu Soranun

Ready, Set, Love sarà disponibile sulla piattaforma di streaming di Netflix a partire dal 15 febbraio 2024.

