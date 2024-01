Tra le novità più attese con il nuovo Samsung Galaxy S24 abbiamo senza ombra di dubbio un rivisitato Always On Display, funzione chiamata ad assicurare la normale evoluzione che ci si aspetta in questi casi dall’ultimo arrivato. A distanza di qualche giorno dai primi test sul campo, aiutati evidentemente anche da alcune promozioni che abbiamo avuto modo di analizzare negli ultimi giorni con altri approfondimenti, è possibile fare i primi bilanci. Insomma, qualche raffronto più specifico tra il top di gamma 2024 ed i suoi predecessori (a partire proprio dal Samsung Galaxy S23) comincia ad essere possibile.

Capiamo cosa cambia su Always On Display tra Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23 dopo i primi test sul campo

Grazie anche ad alcuni contributi esterni, dunque, è possibile comprendere cosa cambi effettivamente con Always On Display quando si viene a creare il raffronto a distanza tra Samsung Galaxy S24 e chi lo ha preceduto, a partire dai Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22. Il presupposto dal quale partire oggi è che questo plus sia cambiato in misura maggiore coi device 2024, rispetto alle differenze che abbiamo osservato un anno fa tra i due modelli appena citati. Ne ha parlato in queste ore anche una fonte come SamMobile.

In particolare, Always On Display appare notevolmente più scuro sul Samsung Galaxy S24 rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con il Samsung Galaxy S22 e S23. Questo avviene a prescindere dal fatto che l’utente decida di utilizzare la nuova modalità sfondo o la tradizionale configurazione AOD. Occorre far presente che questo apparente cambiamento nel modo in cui Samsung ha calibrato l’AOD potrebbe aiutare a preservare la durata della batteria. D’altra parte, in alcune situazioni, rende lo schermo meno leggibile.

Infine, ad oggi i profili colore Vivid e Natural sembrano quasi identici sul Samsung Galaxy S24, con l’opzione Vivid che appare notevolmente attenuata rispetto ai modelli precedenti. Vedremo se le cose cambieranno con futuri aggiornamenti.

