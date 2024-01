Il Samsung Galaxy S24 Ultra è già protagonista di un’offerta davvero molto conveniente su Amazon. Sul popolare e-commerce, infatti, il modello top di gamma appena presentato e lanciato commercialmente, viene proposto ad un valore ben più basso di quello di listino. Terminate molte delle promozioni di scena nella fase dei preordini per i device di punta, varrà di certo la pena esaminare la promozione attuale perché unica nel suo genere.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra avrebbe un costo di listino pari a 1619 euro nella versione da 512 GB di memoria interna. Lo sconto applicato in queste ore, nell’offerta a tempo dedicata, vede il dispositivo top di gamma venduto a 1499 euro, Lo risparmio applicato a soli pochi giorni dal via alle vendite del telefono è di ben 120 euro dunque. Chi vorrà approfittarne, dovrà optare quindi per la quantità di memoria di 512 GB appunto già indicata ma avrà ampia scelta per l’aspetto del telefono. In effetti, le nuance a disposizione saranno infatti quelle in titanio giallo, nero, grigio e viola.

La disponibilità del Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo appena indicato è immediata. Dunque il telefono giungerà nei prossimi giorni a destinazione, se acquistato nelle prossime ore. Tra le opzioni di vendita a disposizione per gli aspiranti proprietari del telefono c’è quella che prevede il pagamento rateale. Grazie alla collaborazione con Cofidis, il telefono potrà essere ottenuto anche grazie a 12 pagamenti mensili da 124,92 euro, senza interessi.

Di certo è una gradita sorpresa poter approfittare di uno sconto così importante nei primi giorni post inizio vendita del telefono. Altri ribassi potrebbero investire anche i restanti modelli dei top di gamma, negli esemplari Ultra ma anche standard e Plus. Eventuali nuove proposte molto convenienti non mancheranno di essere evidenziate su queste pagine.

Continua a leggere su optimagazine.com

Offerta Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Caricatore incluso, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per...

Fai tutto dal tuo smartphone grazie all'AI: modifica facilmente e da...

Continua a leggere su optimagazine.com