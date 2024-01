Questa sera si conclude la miniserie di Rai 1 La lunga notte. La caduta del Duce, con la terza e ultima puntata. Oggi 31 gennaio andranno in onda alle 21:30 il quinto e il sesto episodio della fiction diretta da Giacomo Campiotti, fruibile anche in streaming su RaiPlay, che racconta i giorni che hanno preceduto la notte del 24 e 25 luglio 1943, quando il Gran Consiglio destituì Benito Mussolini, avviando, così, la fine del fascismo.

Il quarto episodio si era concluso con Clara Petacci che aveva tentato il suicidio, delusa per il rifiuto del suo amato, e con l’incontro tra Grandi e Ingrid Eriksson, incaricata da Churchill di sondare la possibilità di un suo incarico da primo ministro al posto di Mussolini. Intanto Edda aveva provato a mettere in guardia suo marito Galeazzo, dopo aver scoperto il suo piano per tradire il padre.

La lunga notte – Anticipazioni quinto episodio

Nel primo dei due episodi che compongono la puntata del 31 gennaio de La lunga notte, Mussolini viene ricevuto dal re per valutare l’ipotesi di prendere le distanze dai tedeschi. Il Duce, però, afferma di avere tutto sotto controllo e di aver già indetto il Gran Consiglio con l’obiettivo di smascherare chi vuole tradire. Grandi intanto vuole mostrare la mozione a Mussolini. Dino intanto è deciso a portare Beatrice via da Roma e chiede ad Antonietta di espatriare. La ragazza però vuole dire addio a Italo, di cui si è innamorata.

La lunga notte – Anticipazioni sesto episodio

Nell’episodio conclusivo della terza serata de La lunga notte, vengono mostrate le tappe decisive che portarono alla caduta di Mussolini. Il Duce è convocato dal Gran Consiglio, dove si presenta sicuro di se e pronto a far fuori i traditori. Offre a Grandi un ruolo di primo piano, una volta conclusa la guerra, in cambio del ritiro dell’ordine del giorno. Questi rifiuta e innesca uno scontro tra i due. Mussolini mette ai voti un altro ordine del giorno, che prevede fedeltà al Duce e partecipazione alla guerra, ad oltranza, al fianco dei tedeschi. Tra lo stupore di tutti risulta decisivo il voto di Galeazzzo Ciano, che tradisce il suocero e si schiera con Grandi.

Nel frattempo Antonietta è reclusa a Palazzo Venezia, ostaggio dell’OVRA. Edda, grazie ai suoi informatori, segue con ansia l’evolversi della situazione. Alla fine Mussolini, messo in minoranza, si presenta dal re a Villa Savoia, dove viene arrestato. Ma la guerra non è finita e Roma viene messa sotto assedio.

