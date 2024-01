Sappiate che oggi, martedì 30 gennaio, è l’ultimo giorno per approfittare dell’offerta che il colosso di Seul ha riservato a coloro che sono interessati ad acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra. Il sito ufficiale Samsung, tramite il codice “PREMIUMS24” permette di ottenere uno sconto extra di 100 euro, in aggiunta all’assicurazione da 12 mesi ed alle cuffie Buds 2 Pro in omaggio (quest’ultimo omaggio solo per quanti si erano già pre-registrati). Se da un lato è vero che conviene aspettare il prezzo medio scenda ulteriormente, come sempre accadere nei mesi successivi al lancio ufficiale di determinati smartphone (soprattutto del sistema operativo Android), dall’altro è altrettanto innegabile che la promozione del sito ufficiale Samsung potrebbe farvi gongolare non poco).

Per quelli che non hanno mai fatto acquisti sul sito ufficiale Samsung è previsto uno sconto ulteriore del 5% direttamente nel carrello (tra l’altro per tutti i modelli di Samsung Galaxy S24). La promozione è molto vantaggiosa: otterrete il doppio della memoria al prezzo della base, le cuffie auricolari Buds 2 Pro per i pre-registrati, il 5% di sconto aggiuntivo a fronte del primo acquisto, tagli di 100 euro tramite il codice “PREMIUMS24”, 12 mesi di assicurazione inclusa nel prezzo e l’estrazione di un Book 3.

Un’altra buona opportunità per acquistare a prezzo scontato il nuovo top di gamma del colosso di Seul viene offerta da Unieuro grazie al codice “GALAXYS24“, che consentirà di applicare un taglio di 100 euro sul listino originale (se siete interessati, potreste prendere in considerazione anche questa possibilità, che pure non ci è sembrata affatto male). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

