Il 15 febbraio debutta in Italia su Netflix la serie Hacks, comedy-drama creata da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, già distribuita negli Stati Uniti su HBO nella primavera del 2021.

Nel 2022 sulla televisione americana è stata trasmess aanche la seconda stagione, mentre la terza è in ancora lavorazione, poiché le riprese, iniziate a febbraio del 2023, sono state interrotte a causa di problemi di salute della protagonista Jean Smart.

La serie, strutturata in 18 episodi (10 la prima stagione, 8 la seconda) della durata di 26-35 minuti, è una co-produzione Universal Television, 3 Arts Entertainment, Fremulon, Paulilu Productions e First Thought Productions, prodotta da Melanie J. Elin. Nel ruolo di esecutivi Jen Statsky, Paul W. Downs, Lucia Aniello, Michael Schur, David Miner e Morgan Sackett. Hacks è stata candidata agli Emmy nel 2021 e 2022, ha vinto il Golden Globe come miglior commedia

Hacks – Trama

La trama di Hacks ripercorre le vicende di due donne. Una è Deborah Vance (Jean Smart), leggenda dello stand-up a cui, però, i produttori impongono un netto taglio degli show per investire su spettacoli in grado di attirare un pubblico più giovane. L’altra è Ava Daniels (Hannah Einbinder), sceneggiatrice ventenne, autrice di testi comici, che, dopo un post compromettente sui social è finita vittima della “cancel culture” andando incontro a notevoli problemi dal punto di vista professionale. Diversissime tra loro, sono portate a unire le loro forze per tornare sulla cresta dell’onda.

Hacks – Cast

Oltre alle due protagoniste, il cast di Hack si avvale di:

Carl Clemons-Hopkins: Marcus

Kaitlin Olson: Deborah “DJ” Vance Jr.

Christopher McDonald: Marty Ghilain

Paul W. Downs: Jimmy

Mark Indelicato: Damien

La serie è stata accolta con molto favore della critica, riscuotendo apprezzamenti, il 100% di recensioni professionali positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 82 su 100 su Metacritic.

Continua a leggere Optimagazine