La commercializzazione dei Samsung Galaxy S24 è appena partita, dunque tanti nuovi acquirenti stanno testando i dispositivi dell’ultima serie top di gamma. Più di qualcuno però sembra non essere proprio soddisfatto dell’esperienza ottenuta con lo schermo dei device, in particolare dell’esemplare Ultra: le critiche riguardano i colori visualizzati a schermo, ritenuti un po’ sbiaditi in più di un’occasione.

Lo schermo del Samsung Galaxy S24 Ultra si basa sulla tecnologia Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici ma, secondo alcuni utenti, avrebbe problemi legati al colore. Chi è riuscito a fare un paragone con i Galaxy S23 Ultra, ha notato proprio delle nuance più sbiadite per il telefono lanciato in questo mese di gennaio, In particolare, sarebbe sotto stretta osservazione la modalità di visualizzazione con colore “Vivido” presente nelle impostazioni del telefono. Esattamente quest’ultima non risponderebbe al risultato atteso di colori vivi e accesi: al contrario, la situazione sarebbe ben migliore nel caso della modalità naturale, ma per tanti ancora non soddisfacente se paragonata con quella del modello Ultra dell’anno scorso. Qualcosa di simile accadrebbe poi anche ai Samsung Galaxy S24 standard e Plus, ma con esiti meno evidenti.

Il display dei Samsung Galaxy S24 non convincerebbe anche per un altro motivo, ossia per la modalità Always On Display attiva quando il telefono è in stand-by. Ebbene, in tanti vorrebbero avere la possibilità di settare la luminosità del display in base alle loro esigenze ma l’opzione è legata soltanto alle impostazioni generali del telefono. Le ultime lamentele, infine, riguardano la sovraesposizione delle foto in alcune speciali condizioni di luce diurna mentre, con scarsa illuminazione, i dettagli a disposizione lascerebbero a desiderare. Non c’è dubbio che, nel caso di queste e altre anomalie accertate, Samsung renderà disponibile qualche aggiornamento software nei prossimi giorni, di certo risolutivo dei bug e imperfezioni ora di scena.

