Entro la fine del prossimo mese di febbraio, Xiaomi dovrebbe svelare la sua prossima ammiraglia ad elevate prestazioni Xiaomi 14 Ultra. Intanto, sono state già rivelate le specifiche della ricarica wireless del dispositivo in questione; un informatore ha anche affermato che lo smartphone sarà dotato di una ricarica wireless più veloce. Inizialmente, tale aggiornamento è stato fornito dal noto tipster cinese Digital Chat Station, che ha condiviso la nuova ricarica wireless da 8oW/100W, mentre un informatore sulla piattaforma X (ex Twitter) ha sottolineato che il prossimo dispositivo del colosso cinese supporterà probabilmente la funzione di ricarica wireless da 80W (anziché da 50W).

In precedenza, lo stesso informatore aveva citato le specifiche di ricarica wireless dello Xiaomi 14 Ultra in un vecchio post su X e il nuovo aggiornamento si allinea perfettamente ad esso. Inoltre, è stato anche divulgato che i modelli Vanilla 14 e 14 Pro della serie avrebbero supportato la ricarica wireless da 50W e anche questo si è rivelato poi realtà. Va, per giunta, notato che l’informatore ha suggerito che lo smartphone supporterà la funzione di ricarica wireless più veloce al mondo. Circa gli aggiornamenti passati relativi al 14 Ultra, il device è stato avvistato su database come BIS, EEC, Geekbench e IMEI, mentre il caricabatterie e l’impugnatura fotografica sono stati certificati dall’autorità 3C in Cina.

Di recente, sono stati rivelati anche il modulo della fotocamera e il design del nuovo Xiaomi 14 Ultra , ormai prossimo al debutto. Per quanto riguarda le altre specifiche previste, lo smartphone potrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 ed essere dotato di un display OLED curvo con una risoluzione 2K. È prevista sul retro una configurazione a quattro fotocamere a marchio Leica composta da un sensore principale Sony LYT-900 da 50MP e da altri tre obiettivi da 50MP. È probabile che il device sia supportato da una batteria da 5180mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 90W.

