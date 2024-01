Sta spiazzando anche gli utenti italiani la notizia del giorno riguardante il Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile portare a termine il download di un secondo aggiornamento di gennaio. La patch “regolare e standard”, infatti, ha normalmente visto la luce nei primissimi giorni del nuovo anno ed è abbastanza insolito che il produttore coreano lanci un ulteriore pacchetto software nel mese corrente, in assenza di particolari criticità. Del resto, il changelog trapelato in queste ore non menziona particolariproblemi di sicurezza risolti dal nuovo upgrade.

Per nulla scontato il rilascio per il Samsung Galaxy S22 di un secondo aggiornamento a gennaio

Insomma, occorre approfondire la natura di questo nuovo aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S22, che negli ultimi tempi è finito al centro delle cronache soprattutto per alcune offerte concepite da Amazon. Vedere per credere quellla che abbiamo portato alla vostra attenzione negli ultimi tempi con un altro pezzo. Provando a scendere in dettagli, emerge effettivamente un dettaglio specifico che potrebbe spiegare bene la necessità di rilasciare un altro pacchetto software questo mese, andando oltre le solite questioni relative alla sicurezza.

In particolare, a detta di SamMobile sembrerebbe che a vedere la luce sia in questo caso il firmware S90xBXXU7DXA6. Le ultime indicazioni raccolte ci dicono che l’aggiornamento sia in fase di lancio in Europa ed ha una dimensione di download pari a circa 250 MB. Secondo il changelog ufficiale, il nuovo aggiornamento migliora le prestazioni della fotocamera, ma non ci dice nel dettaglio quale fotocamera sia stata migliorata con il recente intervento degli sviluppatori.

Insomma, solo nelle ore successive ai primi avvistamenti in Italia, avremo le idee più chiare sulla natura di questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S22.

