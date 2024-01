Un nuovo aggiornamento WhatsApp è disponibile per gli utenti iOS con delle novità davvero molto interessanti che potranno far comodo a chi utilizza assiduamente tale app per comunicare con gli altri. L’ultimo update a riguardo è la versione 24.2.75 per iOS, chi non l’ha ancora ricevuta dovrà attendere, ma si può vedere nelle impostazioni dell’app se può essere disponibile. Non è detto insomma che l’aggiornamento di WhatsApp avvenga in maniera automatico.

Presto un doppio aggiornamento WhatsApp: importante rilascio in arrivo dopo la beta di fine gennaio

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, altre novità in vista con un aggiornamento WhatsApp. Assodato ciò vediamo cosa propone la famosa app di messaggistica per gli utenti iOS, ma a breve saranno novità in arrivo anche per coloro che utilizzano il sistema operativo Android. Il primo cambiamento sostanziale riguarda la possibilità di aggiungere nuove opzioni di formattazione del testo. Cosa significa questo? Si ha la possibilità di personalizzare ancor di più i propri messaggi WhatsApp, evidenziando ad esempio punti importanti sfruttando le virgolette, ma potendo anche realizzare degli elenchi puntati, elenchi numerati e mostrare frammenti di codice con la formattazione del codice incorporata.

Sarà in questo modo più semplice chiarire aspetti di conversazione che sono ritenuti più importanti, creando un ordine su una chat che il più delle volte è molto confusionaria, soprattutto nei vari gruppi. Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS ritroviamo però anche un’altra interessante novità, ossia permettere agli utenti di creare adesivi da foto e modificare adesivi con strumenti di decorazione. In poche parole gli utenti potranno sperimentare questa funzionalità, toccando l’icona dell’adesivo all’interno della chat, accedere alla scheda degli adesivi e scegliere la nuova opzione di creazione.

Come accennato in precedenza non tutti si ritrovano ad avere ancora queste nuove funzionalità su WhatsApp per iOS, ma il changelog ufficiale è stato rilasciato da pochissimi giorni, quindi sicuramente sarà disponibile su larga scala nei prossimi giorni. Il consiglio che possiamo dare è aggiornare sempre WhatsApp all’ultimo update per avere a disposizione tutte le varie novità presenti sull’app. Vedremo cosa succederà dopo il doppio aggiornamento WhatsApp di cui abbiamo parlato oggi.

