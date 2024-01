Nella giornata odierna, Realme ha presentato ufficialmente in India gli smartphone di fascia media Realme 12 Pro e 12 Pro+. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le specifiche tecniche della nuova serie e i relativi prezzi. Dato che per il momento ancora non sono giunte informazioni ufficiali circa la disponibilità in Italia, ci limitiamo a dare uno sguardo ai prezzi di vendita e capacità di memorie per il mercato indiano. Il Realme 12 Pro 5G arriva sul mercato indiano nelle varianti di colore Navigator Beige e Submarine Blue. Il device viene fornito con due opzioni di archiviazione: 8GB di RAM e 128GB di storage interno al prezzo di 25.999 rupie (che al cambio attuale corrisponde a circa 288 euro) e 8/256GB al prezzo di 26.999 rupie (circa 300 euro al cambio). Il Realme 12 Pro+ 5G, invece, è disponibile nelle varianti di colore Navigator Beige, Submarine Blue ed Explorer Red; giunge sul mercato con tre varianti di archiviazione: 8/128GB al prezzo di 29.999 rupie (circa 333 euro al cambio), 8/256GB al prezzo di 31.999 rupie (circa 355 euro al cambio) e 12/256GB al prezzo di 33.999 rupie (circa 378 euro al cambio attuale).

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: sia il Realme 12 Pro che il 12 Pro+ sfoggiano un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione FHD+, un rapporto schermo-corpo del 93%, un oscuramento PWM di 2160 Hz ed una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Entrambi sono supportati da una grande batteria da 5000mAh che supporta la ricarica SuperVOOC da 67W. I dispositivi eseguono il sistema operativo Android 14 su interfaccia Realme UI 5.0. I nuovi smartphone sono dotati anche di protezione IP65. Il Realme 12 Pro 5G è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1 abbinato a un massimo di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna; mentre il Realme 12 Pro+ 5G è alimentato dal SoC Snapdragon 7s Gen. 2 abbinato a un massimo di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Quanto al comparto fotografico, il Realme 12 Pro 5G offre sul retro una tripla fotocamera che include un sensore principale Sony IMX882 da 50MP con OIS, un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP con OIS, zoom ottico 2x e un ultra-wide da 8MP; davanti, è dotato di una fotocamera selfie da 16MP. Mentre, il Realme 12 Pro+ 5G racchiude una tripla fotocamera posteriore con un sensore Sony IMX890 da 50MP con OIS, un sensore OmniVision OV64B da 64MP con OIS e uno zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare da 8MP; davanti, è dotato di una fotocamera selfie da 32MP.

