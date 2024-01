Siamo arrivati al finale di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 29 gennaio al 1° febbraio 2024.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico. Subentra anche un nuovo personaggio: Baris, che diventa l’interesse amoroso di Zeynep.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana, col finale che sarà disponibile il 1° febbraio. L’ultimo episodio conclude definitivamente la serie turca.

Mentre Zeynep e Sakine scelgono i vestiti per il matrimonio, nella boutique si presenta Nesrin. Sakine, appena la vede, rimane di stucco, perché assomiglia incredibilmente a Gulbin, sorella di Zeynep, scomparsa da anni. Tutta la famiglia si riunisce al ristorante, dove è stata organizzata una cerimonia nuziale: Ali Riza vuole chiedere la mano a Sultan.

Nel frattempo, si scopre che Nesrin è in realtà la sorella perduta di Zeynep e tutti credono che la sua identità venga svelata da Tarik durante l’interrogatorio della polizia. Infine, Gulbin confida a Zeynep di non avere ancora ben chiaro chi lei sia, dato tutti gli eventi che ha dovuto

affrontare da quando aveva 15 anni. Zeynep decide di sostenerla ed incoraggiarla.

