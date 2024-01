Il colosso di Seul ha parlato per la prima volta dei suoi piani per la memoria GDDR7 per GPU e server nel 2022 (verrebbe utilizzata per chip AI, console di gioco, workstation e altri dispositivi ad alte prestazioni). Il produttore asiatico aveva confermato nel luglio dello scorso anno che presto avrebbe iniziato a produrre i nuovi chip DRAM.

Secondo quanto da “SamMobile“, l’azienda sudcoreana si sta preparando a presentare la DRAM GDDR7 più veloce al mondo a febbraio. Questa memoria Graphics Double Data Rate (GDDR) potenzierà i chip AI con la sua larghezza di banda straordinariamente elevata, rendendola un componente cruciale per i prossimi semiconduttori AI ad alte prestazioni. Le informazioni su questa nuova memoria sono limitate, ma ora si prevede che il colosso di Seul parlerà più approfonditamente di GDDR7 alla IEEE International Solid-State Circuit Conference di San Francisco il mese prossimo. In precedenza era stato rivelato che la DRAM GDDR7 del produttore asiatico ha una larghezza di banda da record di 1,5 TBps, un aumento del 40% rispetto alla GDDR6. Si basa sulla segnalazione PAM3 e NRZ per raggiungere velocità dati fino a 37Gbps per pin. Si dice, inoltre, che questi nuovi chip siano il 20% più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla DRAM GDDR6. La società sta creando una versione a basso voltaggio della sua nuova memoria che verrà utilizzata per laptop ed altri dispositivi simili.

Il produttore asiatico ha migliorato la gestione del calore con l’utilizzo di un nuovo composto epossidico per stampaggio nella confezione: ciò fornisce al chip un’elevata conduttività termica e riduce la resistenza termica fino al 70%, garantendo maggiore stabilità anche in applicazioni ad alte prestazioni. Potrebbe volerci ancora del tempo dopo che il colosso di Seul presenterà il chip il mese prossimo affinché appaia nelle GPU e in altri prodotti. Si prevede che la serie RTX 50 di GPU di punta di NVIDIA sarà dotata dell’ultima DRAM GDDR7 di Samsung.

