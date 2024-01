Nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma è stata presentata oggi la miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia, che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 12 e martedì 13 febbraio in prima serata.

La fiction è stata realizzata Pepito Produzioni e Rai Fiction, rappresentati durante l’evento rispettivamente da Agostino Saccà e dalla direttrice Maria Pia Ammirati. Presenti anche i due registi Luca Lucini e Ago Panini, insieme agli interpreti Riccardo De Rinaldis Santorelli (Goffredo Mameli), Amedeo Gullà (Nino Bixio), Barbara Venturato (Geronima (Ferretti) e Chiara Celotto (Adele Baroffio).

Oltre agli attori appena citati, fanno parte del cast di Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia:

Sapevo veramente poco di Mameli, poi ho studiato ed ho scoperto l’essenza di questa persona. Ha scritto questo canto per far capire alle persone che non erano da sole. Goffredo è ricco di sfumature bellissime, ama, crede nell’amicizia, nell’uguaglianza e nella libertà e sfrutta la sua fama per fare l’Italia e gli italiani

Riccardo De Rinaldis Santorelli – Attore