Sono solo preordini e parliamo di Corea, ma i dati che stanno arrivando in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S24 e dell’approccio avuto da questa serie sul mercato sono a dir poco impressionati. In attesa di capire come andranno le cose in Italia, dove le prime offerte ufficiali disponibili ancora oggi in store come Amazon potrebbero fare la differenza, è interessante fare il punto della situazione con alcuni dati trapelati a fine gennaio. Non solo raffronti con il Samsung Galaxy S23, come abbiamo avuto modo di constatare durante il fine settimana con un altro articolo, ma anche indicazioni che coinvolgono il Galaxy Note 10.

Nuovi riscontri sui preordini dei Samsung Galaxy S24: dati nettamente superiori anche al Galaxy Note 10 ad oggi

Dunque, i preordini dei Samsung Galaxy S24 stanno facendo registrare un trend nettamente superiore anche al Note 10 oggi, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere di recente. Il colosso asiatico ha annunciato di aver ricevuto 1,21 milioni di preordini per il nuovo top di gamma che è stato presentato di recente. Il tutto, appena in una settimana dopo il periodo di preordine aperto il 19 gennaio in Corea del Sud. Come si può facilmente constatare, si tratta di una media di 173.000 preordini al giorno, superando non di poco i preordini giornalieri ricevuti per la serie Galaxy Note 10.

Basti pensare al fatto che quest’ultimo ha ricevuto 125.000 ordini al giorno durante il periodo di preordine di 11 giorni. Un dato, quello che abbiamo appena riportato, che rende i numeri di preordine del Galaxy S24 superiori del 38% rispetto al Galaxy Note 10 secondo quanto condiviso in queste ore da SamMobile.

Del resto, anche in India la serie dei Samsung Galaxy S24 ha battuto i record di pre-prenotazione, se pensiamo che ha fatto registrare oltre 250.000 preordini in tre giorni. Un dato, quello appena riportato, che supera di gran lunga i preordini che Samsung ha ricevuto per il Galaxy S23, visto che lo stesso numero di preordini in quel frangente è stato registrato in ben tre settimane.

