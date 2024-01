Se siete intenzionati ad acquistare un nuovo smartphone Android di fascia media e del marchio OnePlus, quest’oggi vi suggeriamo di dare uno sguardo su Amazon allo straordinario OnePlus Nord 2T 5G, dotato di eleganza, potenza, raffinatezza e ad un prezzo in offerta super vantaggioso di 439,99 euro (invece di 509 euro di listino) grazie allo sconto del 14%. Il device, che vi porterete a casa nel colore Grey Shadow e in versione europea, è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce. La consegna e l’eventuale reso sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono le principali specifiche e caratteristiche del dispositivo.

Il OnePlus Nord 2T 5G è uno smartphone Dual SIM che misura 159.1×73.2×8.2mm per 190gr., dotato di sistema operativo Android 12, di un lettore per le impronte digitali posto sotto al display, 2 speaker stereo, vivavoce e lettore MP3. Il telefono presenta un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel (408ppi), HDR, frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e protezione schermo Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core MediaTek Dimensity 1300, abbinato a 12GB di RAM LPDDR4X, 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 e GPU Mali-G77 MC9. In termini di autonomia, il OnePlus Nord 2T integra una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Quanto al comparto fotografico, il OnePlus Nord 2T 5G offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera con IA e doppio flash caratterizzata da: un sensore primario da 50MP (f/1.9) con OIS e risoluzione video in 4K, un grandangolare da 8MP (f/2.2) e un terzo sensore con effetto bokeh da 2MP (f/2.2); davanti, la fotocamera selfie è da 32MP (f/2.4). Come connettività, il telefono offre rete 5G – 2300 Mbps, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Wi-Fi 6 e porta USB Type-C 2.0.

