All’orizzonte ci sono delle nuove rimodulazioni WindTre per i clienti dell’operatore. Le modifiche unilaterali del contratto sono state appena annunciate via SMS a diversi clienti dell’offerta mobile. Per fortuna, almeno in questa occasione, è anche possibile evitare gli aumenti passando ad un altro piano proposto (pur senza effettuare un passaggio ad altro vettore).

Le rimodulazioni WindTre sono state comunicate anche attraverso la pagina istituzionale del sito dell’operatore WindTre Informa. Non è stata fornita una lista esatta dei piani coinvolti dagli aumenti ma tutti i clienti interessati riceveranno proprio in questi giorni la nota relativa al rincaro. Cosa prevede la nuova modifica unilaterale del contratto? Prima, i clienti impattati riceveranno il raddoppio del bundle di giga a disposizione per navigare e questo cambiamento si concretizzerà dal prossimo 15 febbraio. A fronte di questo miglioramento, il prossimo 1 aprile, il costo mensile dell’offerta aumenterà di ben 2 euro.

Come già accennato, sarà possibile non accettare le ultime rimodulazioni WindTre con l’ormai consolidata opzione OPTIN. Inviando questa voce al numero 40400 entro il prossimo 29 febbraio, l’utente finale potrà mantenere la stessa mensile, passando ad un’offerta Plus con 1 GB di dati in più per navigare e le stesse altre condizioni pregresse.

Se neanche l’opzione OPTIN dovesse essere gradita, le rimodulazioni WindTre potranno essere definitivamente accantonate passando ad un altro operatore. L’operazione potrà essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa al rincaro. Per procedere, ci si potrà recare presso i negozi autorizzati, chiamare il 159, inviare una raccomandata andata e ritorno al vettore, una PEC, o seguire l’apposito modulo sul sito del vettore. In ogni caso, bisognerà specificare la causa del recesso, ossia la modifica unilaterale del contratto. Nel caso di dispositivo acqistato con il vettore, dovranno essere corrisposte le rate restanti in un unica soluzione o mensilmente.

