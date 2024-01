Vale sicuramente la pena approfittare dello sconto super proposto quest’oggi da Amazon per il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna. Sappiamo come l’approdo sul mercato del Galaxy S24 abbia favorito la svalutazione del modello precedente, per questo ci sono offerte di rilievo a cui vale la pena prestare attenzione. Nella giornata odierna quindi si può prendere in considerazione l’offerta di Amazon che riguarda uno sconto piuttosto cospicuo, del 32%, applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 884,40 euro per questo Samsung Galaxy S24.

Siamo arrivati al minimo storico anche per Samsung Galaxy S23: i dettagli sul nuovo prezzo Amazon di oggi

Nuova promozione allettante, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Ciò significa che tale device, di colore nero e con 128GB di memoria interna, possa essere vostro sborsando la cifra di 604,99 euro. Si tratta del costo finale, non sono presenti sovrapprezzi riguardanti la spedizione e nel giro di pochi giorni dall’ordine tale top di gamma di stampo Samsung arriverà direttamente nelle vostre case. Per ora c’è ancora disponibilità immediata su Amazon e se non si hanno le possibilità di spendere tale cifra in un’unica volta, ecco che si può approfittare del pagamento a rate con Cofidis.

Questo vi permetterà di dilazionare la spesa nel tempo, dando la possibilità a più utenti di approfittare di tale sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sicuramente questo Samsung Galaxy S23 non è allo stesso livello dell’ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana, ma presenta un comparto tecnico di tutto rispetto.

Partiamo dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz. Molto interessante è il comparto hardware grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2. Qui però troviamo una RAM da 8GB, mentre il modello in offerta presenta una memoria interna da 128GB, forse unica nota stonata. Lato fotografico spazio a sensori da 50, 12 e 10 megapixel, mentre la fotocamera anteriore presenta un sensore da 12 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3900 mAh. Sta a voi decidere se puntare o meno su questo Samsung Galaxy S23 in offerta.

