Rai 1 fa rivivere uno dei periodi cruciali della storia italiana del XX secolo. Con la fiction “La lunga notte. La caduta del Duce“, che debutta questa sera, lunedì 29 gennaio, racconta i fatti del 25 luglio 1943, giorno in cui nella riunione del Gran consiglio del fascismo si decise la deposizione di Benito Mussolini.

La serie, scritta da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini, con la consulenza di Pasquale Chessa, e diretta da Giacomo Campiotti, è una coproduzione Rai Fiction e Eliseo Entertainment, prodotta da Luca Barbareschi.

Tra gli interpreti principali figurano Alessio Boni, Martina Stella, Aurora Ruffini e Flavio Parenti. “La lunga notte. La caduta del Duce”, strutturata in sei episodi, andrà in onda in tre serate consecutive, ovvero lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio alle 21:30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La serie ripercorre i fatti delle tre settimane antecedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943, durante la quale il Gran Consiglio, organo decisionale del partito fascista, decreta di fatto la fine di Benito Mussolini, che viene destituito e fatto arrestare, dopo aver governato il Paese per 20 anni.

La lunga notte. La caduta del Duce – Trama prima puntata

Tre settimane prima della notte tra il 24 e 25 febbraio, Ugo Ruggeri (Pierpaolo Lovino), capo dell’OVRA, la polizia politica, fa arrestare Furio Niccolai (Maurizio Donadoni), amico di lungo corso di Dino Grandi (Alessio Boni), con l’accusa di essersi lamentato col Duce del fascismo. Niccolai viene poi giustiziato e l’OVRA inscena un suicidio. Il figlio Italo (Riccardo De Rinaldis) e la vedova Laura (Manuela Ventura) si rivolgono a Grandi, i cui dubbi sui giochi di potere all’interno del partito e sulla partecipazione alla Guerra si acuiscono in seguito alla morte dii Niccolai. L’unica soluzione possibile per lui è la destituzione di Mussolini e, per questo, chiede l’appoggio del re Vittorio Emanuele III (Luigi Diberti), il quale impone la convocazione del Gran Consiglio. Nel frattempo la nipote di Grandi, Beatrice, si avvicina a Italo.

La lunga notte. La caduta del Duce – Trama seconda puntata

Intanto in Italia però si continua a bombardare. Gela è sotto attacco, ma Mussolini ordina ai gerarchi fascisti di tenere alto il morale nazionale attraverso comizi in varie piazze del Paese. Grandi, però, con alcuni seguaci, si rifiuta. Il Duce allora convoca tutti, tranne Grandi. Mussolini da mandato al suo segretario Nicola De Cesare (Francesco Rossini) di farlo arrestare.

Intanto principessa ereditaria Maria Josè (Aurora Ruffino), di nascosto dal marito Umberto, cerca una via di salvezza per l’Italia, avviando azioni diplomatiche con gli alleati e incontrando l’ambasciatore del neutrale Portogallo.

