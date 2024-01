Buona offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda gli auricolari AirPods Pro 2 con custodia MagSafe USB-C. Un modello di recente realizzazione che può contare su un piccolo sconto sul famoso sito di e-commerce e può essere l’occasione giusta per averlo finalmente tra le mani. Puntare su questi auricolari di stampo Apple implica a prescindere una spesa piuttosto elevata, ma parliamo di un prodotto di alta tecnologia che può stuzzicare chi si ritrova già ad avere dei dispositivi della mela morsicata.

Ricomincia ad essere più basso il prezzo per AirPods 2 su Amazon con la nuova offerta di oggi

Focus oggi sulla nuova proposta, che ci fa scendere di prezzo rispetto al nostro ultimo report. Approfondendo questa offerta odierna di Amazon per gli AirPods Pro di seconda generazione si può notare come sia stato applicato uno sconto del 10% circasul prezzo di 279 euro, arrivando quindi al costo attuale di 239 euro. Un piccolo risparmio che potrà far gola a qualche utente desideroso di avere finalmente tra le mani questi AirPods Pro di seconda generazione.

C’è disponibilità immediata su Amazon e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Un aspetto da non sottovalutare è la possibilità di acquistare questi auricolari di stampo Apple a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno avere la possibilità di cimentarsi in questo tipo di acquisto. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ritroviamo il chip H2 che permette una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore, una maggiore autonomia, e tutte le altre funzioni che rendono speciali gli AirPods Pro.

Non manca un driver e un amplificatore realizzati su misura restituiscono alti cristallini e bassi intensi e profondi, con una definizione eccezionale. Ogni suono è più vivido che mai. Con la presenza dell’audio adattivo si ha modo di fondere la modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per dare sempre la migliore esperienza d’ascolto. Inoltre questi AirPods Pro di seconda generazione con custodia MagSafe USB-C si ha una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. Insomma alta tecnologia per un ascolto di grande qualità. Insomma, imperdibili gli AirPods 2 oggi.

