Terra Amara torna in onda di stasera 28 gennaio con i nuovi episodi su Canale5. Dopo la puntata evento di giovedì, la serie turca occuperà ancora lo slot della domenica, e poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e al sabato con un lungo appuntamento pomeridiano.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione. Demir è misteriosamente scomparso, ma nel frattempo la vita nella tenuta Yaman prosegue, con Zuleyha diventata la nuova signora di Cukurova. Hakan e il suo socio Abdulkhair tramano alle sue spalle, così come Betul, che mira all’azienda di famiglia.

Stasera 21 gennaio vedremo due episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni:

A Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo violento di cui Hakan-Mehemet si fida poco. Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare con uno dei bambini e, quando i venditori ripartono, Adnan parte con loro. Nel frattempo, Betul è decisa a lasciare il suo posto nell’azienda Yaman perché si sente umiliata da Zuleyha, ma Sermin la convince a non arrendersi.

Tra Sermin e Fusun si accende una lite quando Sermin vede arrivare a villa Yaman l’amica, proprio con l’auto che lei era stata costretta a restituire. Intanto Zuleyha torna a casa con un regalo per Adnan e chiede a Fadik di chiamarlo. Il bambino però sembra essere sparito nel nulla. Arrivano a villa Yaman sia Fikret che Hakan-Mehemet. Fikret è convinto che Adnan sia stato rapito dal fantomatico Hakan Gumusoglu e suggerisce a Zuleyha di andare in procura a denunciare la scomparsa. Hakan-Mehemet, intanto, si attiva con i suoi uomini per ritrovare il bambino. Mentre tutti sono mobilitati nelle ricerche, Adnan si trova in un accampamento rom, insieme al suo nuovo amico Puskul che ha conosciuto e seguito di nascosto. Sarà Hakan-Mehemet che riuscirà a trovare e riportare a casa Adnan. La visibile gratitudine di Zuleyha nei confronti di Hakan-Mehemet, tuttavia, alimenta il sentimento di rivalità tra quest’ultimo e Fikret.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 28 gennaio dalle 21:30.

