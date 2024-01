Sono presupposti commerciali a dir poco interessanti, quelli trapelati in questi giorni per il Samsung Galaxy S24 e, di conseguenza, per il produttore coreano, considerando il fatto che l’approccio avuto da questa serie in alcuni mercati delicati è andato ben oltre le aspettative degli addetti ai lavori in termini di preordini. Come stanno le cose? In attesa di capire quali saranno gli sviluppi in Italia, alla luce delle prime offerte che abbiamo registrato in questi giorni anche nel nostro Paese secondo alcuni approfondimenti portati alla vostra attenzione, è estremamente interessante focalizzarsi sui primi numeri che giungono da altre realtà.

Oltre ogni aspettativa i preordini per il Samsung Galaxy S24: stracciati numeri registrati con il Galaxy S23 oggi

Il mercato preso come riferimento in queste ore non è banale, perché la serie pare stia facendo la differenza proprio dove è stata prodotta. Già, perché se oggi si parla di preordini andati oltre le più rosee previsioni di questi mesi per il Samsung Galaxy S24, il discorso riguarda in modo specifico la Corea. Con circa 1,21 milioni di preordini, infatti, a conti fatti è stato stracciato il valore che abbiamo registrato esattamente un anno fa con il Samsung Galaxy S23. Nel 2023, infatti, ci siamo fermati a quota 1,09 milioni, a testimonianza del netto passo in avanti fatto dall’azienda con il nuovo progetto di recente ufficializzato.

Provando a scendere in dettagli, secondo SamMobile il 60% delle richieste coinvolge al momento il Samsung Galaxy S24 Ultra, a conti fatti il dispositivo più costoso della famiglia. Insomma, si ha la netta sensazione che le leve di marketing associate all’AI abbiano fatto presa, in attesa di capire quale sarà l’impatto del dispositivo sul mercato italiano ed europeo. Qualora le offerte dovessero risultare subito allettanti, per forza di cose ne vedremo delle belle anche qui.

Per ora prendiamo atto del fatto che il Samsung Galaxy S24 abbia fatto la differenza rispetto ai preordini riscontrati dodici mesi fa con il Galaxy S23.

