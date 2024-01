Tornano 911 5 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 28 gennaio.

Si comincia dall’episodio 5×04 di 911 dal titolo Andata e ritorno, di cui vi riportiamo la sinossi:

La squadra deve prestare soccorso dopo che un camion si è schiantato contro la parata di inizio anno di un liceo. Nel frattempo, Athena e Michael cercano di aiutare Harry all’indomani del suo rapimento e viene mandato da una psicologa per parlare di ciò che è successo. Harry però non sembra voler raccontare e così la psicologa consiglia ai genitori di riportarlo a casa. May è intimidita dal ritorno della leggenda del call center, Claudette che mostra subito le sue abilità nel guidare i soccorsi durante una rapina in un’abitazione.

Nel cast di 911 5: Angela Bassett è Athena Grant-Nash; Peter Krause è Bobby Nash; Oliver Stark è Evan Buckley; Aisha Hinds è Hen Wilson; Kenneth Choi è Howard Han; Rockmond Dunbar è Michael Grant; Corinne Massiah è May Grant; Marcanthonee Jon Reis è Harry Grant; Jennifer Love Hewitt è Maddie Buckley; Ryan Guzman è Eddie Diaz; Gavin McHugh è Christopher Diaz; John Kim è Albert Han.

A seguire, l’episodio 3×04 di 911 Lone Star intitolato Spingi, ed ecco la sinossi:

Grace viene sorpresa dalla tempesta di ghiaccio mentre inizia il travaglio e Judd, Owen e Tommy corrono a cercarla.

Nel cast di 911 Lone Star 3: Rob Lowe è Owen Strand; Ronen Rubinstein è TK Strand; Sierra McClain è Grace Ryder; Jim Parrack è Judd Ryder; Natacha Karam è Marjan Marwani; Brian Michael Smith è Paul Strickland; Rafael L. Silva è Carlos Reyes; Julian Works è Mateo Chavez; Gina Torres è Tommy Vega; Brianna Baker è Nancy Gillian; Kelsey Yates è Izzy Vega; Skyler Yates è Evie Vega.

911 5 e 911 Lone Star 3 tornano su Rai2 domenica 4 febbraio con un nuovo appuntamento. Nell’episodio 5×05 di 911, il 911 affronta una imbarazzante chiamata di soccorso quando un uomo fa uno sforzo eccessivo per fare esercizio e si precipita verso un’esplosione in una comunità di pensionati. Hen ed Eddie, così come Buck e Ravi, hanno un inizio difficile nella loro nuova collaborazione. Nell’episodio 3×05 di 911 Lone Star, L’appuntamento di Owen con il capo dello staff del governatore del Texas va storto. Il 126 interviene in caso di incendio in casa e si accorge che la figlia della coppia è scomparsa. Judd incontra un adolescente che ha un profondo impatto su di lui.

L’appuntamento con 911 5 e 911 Lone Star 3 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

Continua a leggere su optimagazine.com.