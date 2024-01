Non si placa l’odio in rete: un utente ha postato un messaggio in cui augura la morte ai figli di Fedez e più in generale alla famiglia. L’utente, ovviamente nascosto dietro un nickname fittizio, cita come esempio la morte del cane Matilda e propone una sorta di countdown. Il rapper e imprenditore digitale non rimane a guardare e per questo risponde in una storia su Instagram.

Augurano la morte ai figli di Fedez, cosa sta succedendo

Come detto in apertura, un utente di cui non citeremo il nickname ha pubblicato l’ennesima emesi d’odio contro Fedez e la sua famiglia. L’utente ha ripreso l’appello del rapper da un articolo dell’Ansa, con Federico Lucia che lancia un appello sulla scarsa reperibilità di un farmaco per gli enzimi del pancreas, necessario per lui e tanti altri pazienti in Italia.

L’utente scrive: “Fedez è il secondo Ferragnez che ci stiamo per togliere dopo il cane (anche se, povero, non ha deciso lui gli esseri viventi della sua vita), dai che ne mancano solo 3“. Chiaramente, in quei 3 citati dall’utente ci sono anche la piccola Vittoria e il piccolo Leone. Fedez non è rimasto a guardare e su Instagram ha risposto in una storia.

La replica di Fedez

Fedez ha pubblicato lo screenshot del messaggio d’odio, con il nome utente in chiaro, e ha replicato: “Un giorno metteranno lo spid collegato ai profili online poi vi sfido ancora ad augurare la morte a dei bambini”.

Già da dicembre 2023 Fedez ha aperto una vera e propria guerra contro gli hater anonimi, sfidandoli a mostrare la faccia e promettendo loro che “scoprirò chi siete, vi spacco quel cu*o di me**a”. Non è dato sapere se Federico Lucia si sia rivolto a un legale per tutelarsi e smascherare gli odiatori dei social.

