Terra Amara andrà in onda durante la settimana di Sanremo: questo è il piano di Mediaset per contrastare la programmazione del Festival. La soap turca è ormai un fenomeno qui in Italia, tant’è che Canale5 ha raddoppiato la sua trasmissione nel corso della settimana.

Non più solo dal lunedì al sabato (con una puntata lunga) pomeriggio: Terra Amara va in onda anche il giovedì e la domenica sera. Facile quindi pensare che Mediaset voglia usare il suo cavallo di battaglia per provare a convincere gli spettatori a sintonizzarsi su Canale 5.

Vincere la sfida non è facile. Ecco quindi come cambierà la programmazione nella settimana di Sanremo, ovvero dal 6 al 10 febbraio 2024.

Canale 5 propone il film Vacanze su Marte in onda martedì 6 febbraio; mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, la rete Mediaset trasmetterà due nuove puntate di Terra Amara, proseguendo la programmazione pomeridiana della soap. Venerdì 9 febbraio spazio ad un altro film, sarà la volta di Amici come Prima; infine, sabato 10 febbraio, durante la finale del Festival di Sanremo, Canale 5 manderà in onda il film Poveri ma ricchi.

Le puntate di Terra Amara attualmente in onda sono quelle delle quarta e ultima stagione. La soap turca proseguirà anche il pomeriggio, salvo eventuali cambi di programmazione della rete.

Ovviamente con Terra Amara che raddoppia l’appuntamento serale nella settimana di Sanremo salteranno diversi programmi Mediaset. Il Grande Fratello si ferma, lasciando solo la puntata del lunedì. Ciao Darwin, invece, andrà in pausa ancora una volta questo mese. Anche C’è Posta per Te salta.

Inizialmente il raddoppio di Terra Amara era destinato al venerdì. Per quanto riguarda Italia1 e Rete4, è confermata l’attuale messa in onda. Se ci saranno ulteriori cambi di programmazione, vi faremo sapere. Al momento è confermato questo palinsesto che vi abbiamo appena elencato.

