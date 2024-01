Febbraio è il mese delle serie televisive romantiche e Netflix si prepara a festeggiare San Valentino con One Day, storia romantica ispirata all’omonimo romanzo di David Nicholls, da cui è stato tratto anche il film del 2011 con una giovanissima Anne Hathaway.

La serie, che sarà disponibile in streaming dal prossimo 8 febbraio, è stata prodotta da Drama Republic con Universal International Studios e Focus Features, scritta dalla vincitrice dei BAFTA Nicole Taylor.

One Day – Trama

La trama della serie TV, come il romanzo, segue la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, un ragazzo e una ragazza che si conoscono nel 1988 all’università, nel giorno della loro laurea. Entrambi sanno che il giorno dopo ognuno prenderà la sua strada, ma quell’incontro si rivelerà indimenticabile. Ogni episodio è ambientato il 15 luglio, dell’anno sempre successivo, data in cui i due giovani decidono di incontrarsi ogni volta per raccontarsi la loro vita, stare insieme, in un rapporto che però non va mai oltre quell’unico giorno dell’anno.

One Day – Cast

I protagonisti della serie, diretta da Molly Manners, sono Leo Woodall (Dexter Mayhew) e Ambika Mod (Emma Morley). Tra gli altri interpreti di One Day troviamo:

Eleanor Tomlinson – Sylvie

Essie Davis – Alison Mayhew

Tim McInnerny – Stephen Mayhew

Brendan Quinn – Callum

Billie Gadsdon – Jasmine

Toby Stephens – Lionel Cope

Joely Richardson – Helen Cope

Continua a leggere Optimagazine