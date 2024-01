Netflix porta forte sulle produzioni sudcoreane, come quella che si appresta a debuttare in streaming il prossimo 9 febbraio. Si tratta di A Killer Paradox, miniserie in 8 episodi scritta da Kim Da-min e diretta da Lee Chang-hee.

Gli interpreti principali di A Killer Paradox sono:

Choi Woo-shik

Son Suk-ku

Lee Hee-jun

Quando a un omicidio accidentale ne segue un secondo, un normale ragazzo si ritrova coinvolto in un’interminabile caccia del gatto col topo con un astuto detective. Sinossi ufficiale Netflix

A Killer Paradox – Trama

A Killer Paradox è un thriller incentrato su un giovane studente che si trasforma in un serial killer e su un detective pronto a incastrarlo. Lee Tang è uno studente universitario che lavora part time in un mini-market. Proprio qui litiga con un cliente e finisce per ucciderlo con un martello. Il ragazzo è scosso dal senso di colpa per l’omicidio, ma un giorno si rende conto che la persona che ha ammazzato è in realtà un serial killer. Scopre così di avere un dono particolare, ovvero riuscire a identifivare le persone malvage. Si trasforma così in un eroe misterioso che punisce coloro che hanno commesso malefatte. Un detective, però, si mette sulle sue tracce, deciso a scoprire il giustiziere misterioso.

