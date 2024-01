Su Paramount+ il 22 febbraio torna The Family Stallone. La seconda stagione della serie-reality che racconta la vita di Sylvester, Jennifer Flavin e delle loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet, sarà distribuita in Italia subito dopo il lancio in Stati Uniti, Canada, America Latina e Brasile, in contemporanea con Regno Unito, Australia, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Corea del Sud.

The Family Stallone è prodotta da MTV Entertainment Studios, Paramount e Paramount+, con Nadim Amiry, Farnaz Farjam, Benjamin Hurvitz, Julie Pizzi, Jonathan Singer e Jessica Zalkind nel ruolo di produttori esecutivi.

La prima stagione della serie ha fatto registrare visualizzazioni record, diventando il reality più visto di sempre su Paramount+.

La serie-reality mostra la vita quotidiana della famiglia di Sly. Durante i vari episodi della prima stagione compaiono anche volti noti di Hollywood, amici del capofamiglia, come Al Pacino, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger.

Durante la seconda stagione, Sylvester e Jennifer si trasferiscono da Hollywood a Palm Beach, mentre le tre ragazze inseguono i loro sogni. Sophia e Sistine vanno a vivere a New York, mentre Scarlet frequenta il college a Miami, dove incontra il suo nuovo amore. Non mancano comunque momenti in cui la famiglia è riunita, come quando organizzano un viaggio in Italia per scoprire le origini della loro famiglia.

Continua a leggere Optimagazine